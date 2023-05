Eeuwenoude Hebreeuwse bijbel geveild voor 35 miljoen euro

Het winnende bod kwam van een Amerikaanse ’vriendenvereniging’ van het ANU Museum van het Joodse volk, in het Israëlische Tel Aviv. De biedingsstrijd duurde in totaal zo’n vier minuten. De verzameling geschriften, die rond het jaar 900 werd gemaakt en een van de oudste en compleetste in zijn soort is, zal in het museum worden tentoongesteld.

Geschat werd dat het manuscript tussen de 28 miljoen tot 46 miljoen euro zou opbrengen. Het hoogste bedrag dat ooit op een veiling is betaald voor een historisch document is bijna 40 miljoen euro. Het is in 2021 neergeteld voor een exemplaar van de oorspronkelijke Amerikaanse grondwet.