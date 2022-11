Kabinet zet rem op gebruik drinkwater

Nu gebruiken Nederlanders gemiddeld nog zo’n 125 liter drinkwater per persoon per dag. Dat moet in 2035 gedaald zijn naar 100 liter per dag, zo meldt het kabinet vrijdag. „We lopen nu steeds meer tegen de grenzen aan, vanwege het intensieve gebruik en de klimaatverandering”, zegt minister Harbers (Waterstaat). „Door meer rekening te houden met ons water, kunnen we ook in de toekomst blijven wonen en werken in Nederland.”

’Niet langer vanzelfsprekend’

Volgens Harbers is ’voldoende goed drinkwater niet langer vanzelfsprekend’. Door de verwachte bevolkingsgroei – van 17,5 miljoen inwoners nu naar bijna 19 miljoen inwoners in 2035 – neemt de drinkwatervraag fors toe. Daarom moet ’de watervraag van bestaande functies’ worden verminderd, zo schrijft Harbers aan de Tweede Kamer.

Dat is volgens hem nodig om genoeg water over te houden voor ’nieuwe drinkwatervragers, zoals huishoudens, industrie en landbouw’. „Niet alle functies kunnen altijd en overal op voldoende drinkwater rekenen”, aldus de minister.

Mogelijk duurder

Dat betekent ook dat Nederlanders mogelijk meer gaan betalen voor drinkwater. Volgens Harbers moet water ’betaalbaar’ blijven. Toch gaat zijn ministerie gaat onderzoeken ’hoe het beleidsinstrument beprijzing het beste kan worden ingezet’. Ook datacenters – die veel drinkwater gebruiken voor de koeling van hun servers – moeten flink minder water gaan verbruiken.

Het drinkwater in Nederland dreigt steeds viezer te worden. In meer dan de helft van de 216 winningsgebieden in ons land verwacht het kabinet nu of in de nabije toekomst problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid. Daarom gaan provincies en drinkwaterbedrijven op zoek naar nieuwe waterbronnen, zo laat het kabinet weten.