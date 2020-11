Politie: een dode, meerdere zwaargewonden na aanval in Wenen

De aanval vond rond 20.00 uur plaats in de Seitenstettengasse. De politie roept inwoners van Wenen op om openbare plaatsen en het openbaar vervoer in de stad te mijden. De joodse raad vraagt haar leden om hun woningen niet te verlaten. Onduidelijk is nog of de synagoge in de straat het doelwit was van de aanval. Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung heeft een aanslagpleger zich met een bomgordel bij de synagoge in de Seitenstettengasse opgeblazen. Andere verdachten zouden nog op de vlucht zijn. Ooggetuigen laten weten minstens vijftig schoten gehoord te hebben. Een groot gebied rondom de synagoge is afgezet.

De voorzitter van de Israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat plekken waar is geschoten allemaal in de buurt zijn van de straat met de synagoge. Hij kon niet bevestigen, maar ook niet uitsluiten dat er een dader is met een bomgordel.

Terreuraanslag

In de Mariahilferstrasse zou een gijzeling plaatsvinden. De politie roept op geen video's en foto's van de operatie op sociale media te plaatsen, maar om ze aan hen te sturen.

Er zou inmiddels een verdachte opgepakt zijn na meerdere schotenwisselingen in de binnenstad. Er zou ook op burgers zijn geschoten. Op een video zijn verschillende personen bij de centrale Schwedenplatz te zien die een vuurgevecht met de politie leveren.

Florian Klenk, hoofdredacteur van het weekblad Falter, was getuige van de schietpartij, die direct onder zijn redactie plaatsvond: „Dit is een terreuraanslag op de Weense synagoge. Er is een dode en er zijn meerdere gewonden”, stelt Klenk, waarbij hij zich beroept op directe informatie van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken. „De dader of daders zijn nog voortvluchtig.”

Een woordvoerder van de Vienna Health Association laat weten dat er drie gewonden zijn opgenomen. Zij zijn zwaargewond. Christopth Mierau kon nog niet zeggen of het gaat om schotwonden of verwondingen opgelopen door een explosie.

Metrolijnen U1, U2, U3 en U4 stoppen maandagavond niet in de binnenstad van Wenen. De lijnen worden omgeleid of ingekort, zo maakte de Wiener Linien bekend.

’Verschrikkelijke aanslag’

Minister-president Mark Rutte spreekt op Twitter van „een verschrikkelijke aanslag.” „Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad.”

