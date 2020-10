Trump: nog wel steroïden, andere medicijnen afgebouwd

De steroïde dexamethason moet ervoor zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft. „Het is geen zware steroïde”, aldus Trump. Zijn behandeling is volgens hem „bijna” afgerond. De president kreeg onder meer het antivirale middel remdesivir.

