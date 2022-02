Noord-Korea lanceert hypersone raket

Staatspersbureau KCNA meldde gisteren dat de lancering op woensdag was. De lading zou met succes zijn ontkoppeld van de raket, op eigen kracht zo’n 120 kilometer hebben afgelegd en zijn doelwit ’precies’ hebben geraakt. De totale afstand tussen de lanceerlocatie en het doelwit was zo’n 700 kilometer.

Vlakkere baan

Hypersonische raketten leggen een vlakkere baan af dan ballistische raketten en zijn bovendien beter te manoeuvreren. Daarom zijn ze moeilijker om te onderscheppen. Noord-Korea is zeker niet het enige land dat deze projectielen ontwikkelt; ook Rusland, China en de VS houden proeven met deze technologie, en Amerika werkt bovendien aan methoden om lanceringen van hypersonische raketten in een vroeger stadium te ontdekken.

Noord-Korea is trots op de lancering. „De opeenvolgende successen van testlanceringen met hypersonische technologie hebben een strategisch belang, omdat ze de modernisering van de strijdkrachten versnellen”, aldus KNCA.

Zorgen

In de regio en in Washington heeft de rakettest echter vooral geleid tot zorgen. De VS heeft de lancering veroordeeld. De proef was een belangrijk gespreksonderwerp in het telefonisch overleg gisteren tussen de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Antony Blinken.

China riep alle betrokken landen op om het hoofd koel te houden. „We hopen dat iedereen met beleid spreekt en handelt, en dat de ingezette richting van dialoog en consultatie wordt volgehouden.” President Joe Biden heeft aangegeven open te staan voor onderhandelingen met Pyongyang, maar Noord-Korea heeft deze diplomatieke ouverture afgedaan als holle retoriek.