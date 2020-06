’Viruswaanzin’ roept op tot ’liefde en geduld’

Dezelfde demonstraties zijn door de lokale politiek ook verboden in Utrecht, Maastricht en Amsterdam. Over de demonstratie in Den Haag zegt de organisatie van Viruswaanzin meerdere keren in een acht minuten lange Facebookvideo: „De organisatie kan mensen niet tegenhouden als zij op eigen initiatief komen.”

Handhavend optreden

Sommige lokale overheden krijgen signalen via sociale media dat demonstranten zondag alsnog op eigen houtje richting het Malieveld vertrekken. In Den Haag staan de overheidsdiensten paraat. Een woordvoerder van de gemeente: „Nu er geen demonstratie is toegestaan, zal er ook niks op het Malieveld aanwezig zijn. Geen podium, geen geluidsinstallatie, geen wc’s. Wij roepen vanzelfsprekend mensen op niet te komen, maar als blijkt dat groepen zich daar niet aan houden, zal er handhavend worden opgetreden.”

Nadat de gemeente Den Haag – en in navolging de Haagse kortgedingrechter – de demonstratie met een te verwachtte 10.000 demonstranten op het Malieveld verbood, besloot ook Amsterdam een streep door de bijeenkomst op het hoofdstedelijke Museumplein te zetten, waarvoor zo’n 5000 actievoerders zich hadden aangemeld.

In navolging van Den Haag besloot ook burgemeester Halsema van Amsterdam een streep door de protestbijeenkomst op het hoofdstedelijke Museumplein te zetten. Ⓒ ANP

Harde kernen voetbalhooligans

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema geeft in een brief te kennen dat zij vreest dat de demonstranten van het Malieveld een omweg naar Amsterdam zullen maken. Dat zou een grote opkomst betekenen, waarbij ook verschillende harde kernen voetbalhooligans van de partij wilden zijn. ’Nu de voorzieningenrechter in Den Haag het verbod in stand heeft gehouden, is het ook volgens de Amsterdamse politie voorstelbaar dat de groepen die naar het Malieveld zouden gaan bij het door laten gaan van het initiatief op het Museumplein hiernaartoe zouden gaan’, valt te lezen in de brief van Femke Halsema in haar rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Gemeenten en veiligheidsregio’s hebben een verschillend niveau in alertheid. Zo laat de veiligheidsregio Zuid-Limburg weten geen actievoerders meer in Maastricht te verwachten. „Voor zover bekend is er geen verdere oproep om toch naar de stad te komen”, aldus een woordvoerder.

Vreedzaam opkomen voor democratie

Op andere plekken is die alertheid er wel. De organisatie van Viruswaanzin houdt vol dat de mensen vreedzaam moeten opkomen voor de democratie, die in de ogen van Viruswaanzin onder druk staat. „Leg een roos, of een andere bloem, bij het gemeentehuis van jouw gemeente. Of ga naar een van de grotere gemeentehuizen toe. Dat is een duidelijk signaal voor de democratie”, wordt vastgelegd op een Facebook-video.

Overigens gaat Viruswaanzin donderdag weer naar de rechter. Het roept de achterban op om naar de rechtbank in Den Haag te komen als steun.