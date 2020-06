Politici verbijsterd over situatie Dam: ’Hoe leg je dit uit aan ondernemers’

Halsema laat aan AT5 weten dat ze begrijpt dat de anderhalve meter afstand niet altijd gehandhaafd wordt bij de protesten. „Demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie té belangrijk en bovendien zijn mensen zelf verantwoordelijk.”

„Demonstreren is een grondrecht”, zo vindt ook de fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD Marianne Poot. „Dus het is goed dat deze demonstratie door kan gaan. We zitten echter in een volksgezondheidscrisis met als regel dat je 1,5m afstand houdt. Als dat niet kan dan verwacht ik van de organisatie en van de burgemeester dat opgeroepen wordt om de demonstratie af te breken. Met als uiterste consequentie dat de politie ingrijpt. We vragen van horecaondernemers dat ze alles doen om de 1,5 meter te handhaven, dan mag je van organisatoren van een demonstratie hetzelfde verwachten.”

’Hoe leg je dit uit?’

Dilan Yesilgöz van VVD zegt: „Ik steun de strijd voor vrijheid en gelijkwaardigheid, maar deze beelden in coronatijd vind ik echt heel ingewikkeld. Hoe leg je dit uit aan ondernemers en aan al die mensen in de zorg die zo hard hebben gewerkt voor onze gezondheid?”

Ook fractievoorzitter van Forum voor Democratie Amsterdam Annabel Nanninga benadrukt dat demonstreren een grondrecht is. „Maar het kan niet zo zijn dat de burgemeester het Vondelpark afsluit bij drukte, boetes laat uitdelen en horeca zich in bochten moet wringen en dat een evenement als dit alle coronaregels met voeten treedt.” Nanninga benadrukt net als Poot dat ze het vreemd vindt dat de regels in de horeca zo streng zijn „en men hier opeengepakt staat en er geen handhaving te bekennen is.” De politica laat weten dat ze een spoeddebat wil.

’Corrupt’

Net als Poot en Nanninga benadrukt ook Geert Wilders de verschillen tussen de grote groep mensen bij de demonstratie en het beleid in de horeca. Hij noemt de gang van zaken „corrupt.” „Ben je horecaondernemer dan moet je met een meetlat 1.5 meter afstand tussen de tafeltjes op de terrassen realiseren op straffe van €4000 boete, maar ben een je linkse demonstrant dan geldt de anderhalve meter ineens niet meer. Halsema zet links boven de wet en dat is corrupt.”

’Hou je verstand erbij’

CDA-Kamerlid Chris van Dam laat weten dat hij hoopt dat iedereen „zijn verstand erbij houdt. „Zo veel mensen zo dicht bij elkaar: dat is op dit moment absoluut niet wat we willen. Burgemeester Halsema moet hier veiligheid voorop stellen. Zo nodig moeten de regels er op aangepast worden om het aantal demonstranten weer te maximeren.”