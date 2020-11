Farmaceut Pfizer onder druk: ’Geef octrooi coronavaccin vrij’

Pfizer, dat deze week bekendmaakte een coronavaccin te kunnen leveren dat liefst 95 procent effectief is, wil niet afzien van zijn octrooibescherming. Daarmee krijgt de Amerikaanse farmaceut het alleenrecht om het vaccin te produceren. Nederland heeft inmiddels 7,8 miljoen doses van het vaccin ingekocht bij de farmaceut.

„De houding van Pfizer is heel kwalijk”, zegt Mark Jolink, octrooigemachtigde bij EP&C, het grootste octrooibureau van de Benelux. „Zeker omdat Pfizer heeft aangegeven dit jaar wereldwijd slechts 50 miljoen vaccins te kunnen produceren en volgend jaar te mikken op 1,3 miljard doses. Dit is bij lange na niet genoeg om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Door alles in eigen hand te houden, is de productievertraging enorm. In die tijd lopen miljoenen mensen corona op.”

Moderna

Jolink wijst erop dat concurrent Moderna het octrooi op zijn vaccin wél vrijgeeft, in ieder geval voor zolang de coronapandemie voortduurt.

De bereidheid om te vaccineren tegen het coronavirus neemt af naarmate het vaccin dichterbij komt. Volgens Telegraafverslaggever Wierd Duk is het egoïstisch om inenting te weigeren: