Trump wil vaccin-top in Witte Huis

De president zal de drie uur durende top openen met opmerkingen, gevolgd door discussies over hoe de vaccins zijn ontwikkeld en hoe ze zullen worden gereguleerd, verspreid en toegediend. Hij is van plan een verordening te ondertekenen om bij het vaccineren prioriteit te geven aan mensen in de VS voordat hij andere landen helpt.

De president heeft persoonlijk de credits opgeëist voor de snelle ontwikkeling van coronavirusvaccins, onder het Operation Warp Speed-programma van de Trump-regering. Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben elk om goedkeuring gevraagd voor hun vaccins, die beide meer dan 90 procent effectief zijn, volgens voorlopige gegevens uit klinische onderzoeken.

Maar de medicijnfabrikanten zullen niet deelnemen aan de top. Pfizer zei in een verklaring dat het het Witte Huis had laten weten niet aanwezig te zullen zijn. Managers van Moderna zullen ook niet komen.

Overheidsfunctionarissen hebben gezegd dat de staten de eerste leveringen van de twee vaccins binnen 24 uur na goedkeuring door de regelgevende instanties zullen ontvangen. Het vaccin van Pfizer kan volgende week worden goedgekeurd, zei vicepresident Mike Pence.

De regering streeft ernaar om tegen het einde van het jaar 20 miljoen Amerikanen te hebben gevaccineerd.