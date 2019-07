Man dat jongetje voor trein duwde werd gezocht door Zwitserse politie

De 40-jarige Eritreeër sloot op 25 juli zijn vrouw, drie kinderen en de buurvrouw op in zijn huis. Hij bedreigde de buurvrouw ook, meldt de politie in Zürich. De verdachte woont sinds 2006 in Zwitserland.

De verdachte stond sinds begin dit jaar onder behandeling van een psychiater. Hij stond bekend als goed geïntegreerd en had al jaren een vaste baan in Zürich.

De man duwde maandag ook de moeder van het jongetje voor de aanstormende trein, maar zij kon zich in veiligheid brengen. Een andere vrouw (78) ontsnapte aan de dood, omdat zij zich aan de man kon ontworstelen. Zij raakte slechts gewond aan haar schouder.

Bloemen

De asielzoeker zal worden aangeklaagd voor moord en twee pogingen tot moord. Tijdens de eerste verhoren heeft de Eritreeër verklaard dat hij een paar dagen geleden van Basel naar Frankfurt was gereisd.

De plek in het station waar het drama zich afspeelde, ligt inmiddels bezaaid met bloemen, knuffels en zelfs chocolade.