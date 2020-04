Aantal coronapatiënten op ic stijgt met 9 naar 1417

Het is een kleine domper na het goede nieuws van woensdag, toen juist voor het eerst meer patiënten de ic verlaten hadden dan dat erbij kwamen. Het totaalaantal nam die dag af met 16.

De totale ic-capaciteit bedraagt 2400. Van die bedden zijn zo’n 500 bestemd voor niet-coronapatiënten. Inmiddels liggen er daarvan 375 op de afdeling.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, concludeerde niettemin woensdag dat het nog te vroeg is om te praten over versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens hem kan dat pas als het aantal coronapatiënten op de ic tot onder de 1000 is gedaald.