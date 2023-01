Geniale peuter leerde lezen met 2 jaar en telt tot 100... in het Chinees

En dat was nog niet alles, de tablet die hij had gekregen om zichzelf een beetje te vermaken terwijl zijn ouders zich bezig hielden met zijn jongere zusje Pippa, gebruikte Teddy om zichzelf tot 100 te leren tellen. In Mandarijn. En in Frans, Duits en Spaans. En Welsh... En dat is best uitzonderlijk voor een gewoon Brits jongetje, uit Somerset.

Een IQ-test zou kunnen helpen bij de schoolkeuze, bedachten de ouders. „We vertelden hem dat hij bij een lieve mevrouw puzzeltjes zou maken. Hij vond het geweldig,” vertellen de trotse ouders aan onder meer Metro en The Times. De uitkomst: een IQ van 139. Dat was voldoende om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van Mensa. Hoogbegaafde Teddy Hobbs is nu het jongste lid van die club van (heel) slimme mensen.

Van wie Teddy zijn uitzonderlijke brein heeft geërfd is niet helemaal duidelijk. Teddy kwam dankzij IVF ter wereld. „Mijn man en ik zijn helemaal niet zo met taal bezig. Wij grappen altijd dat de IVF-specialiste misschien met een naaldje is uitgeschoten.”

Leven met een hyper-intelligent kind heeft ook zo zijn uitdagingen. „Hem ontgaat werkelijk niets. Alles wat je zegt, wordt onthouden.” En hem een beetje laten gamen of spelen lukt ook niet altijd. „Hij leest liever. Of hij is bezig met de tafels der vermenigvuldiging.”