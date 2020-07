Weekend: na buien nog meer buien

Koud wordt het niet, overdag een prettige 20 tot 25 graden.

Het is duidelijk natter dan de afgelopen weken en op de campings kunnen flinke plassen ontstaan, meldt Weeronline.nl. Toch is de weersverwachting zoals die er nu bij ligt voor veel mensen gunstig. We verwachten namelijk de meeste buien precies later op de zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag.

De buien trekken dan zondag overdag geleidelijk naar het oosten weg. Bij de buien is vooral in het oosten kans op onweer. Ook zaterdag overdag moet je rekening houden met enkele buien, maar er zijn ook flinke droge perioden.

Ook na het weekend buien

Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan, al is het wel minder nat dan op zaterdag en zondag. Dagelijks trekken buien over het land en moet de zon wolken naast zich dulden. De temperatuur kent pieken en dalen. Over het algemeen is het met 20-23 graden heel aangenaam, maar er kan ook een dagje bij zitten met maxima van ruim 25 graden.