VS registreren bijna 1700 nieuwe coronadoden

Mensen staan te wachten bij een voedselbank in Brooklyn. Ⓒ Xinhua / eyevine

BALTIMORE - De Verenigde Staten registreerden in de afgelopen 24 uur 26.396 nieuwe coronabesmettingen. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Daardoor zijn nu ruim 1,4 miljoen infecties vastgesteld in het land.