Roze diamant onder de hamer

In november werd in de Zwitserse stad een roze diamant van 16,09 karaat bij opbod verkocht. Deze ging voor 26,6 miljoen euro naar een zakenman uit Hongkong. Daar kreeg woensdag de blauwe 'De Beers Milennium Jewel 4' van 10,1 karaat een nieuwe eigenaar in ruil voor 28 miljoen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik