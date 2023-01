Archief VS vraagt Clinton, Bush en Obama om documenten te checken

In de brief, die is gelezen door CNN, worden de ex-staatshoofden opgeroepen om nog eens in hun persoonlijke archief te kijken of daar niet „per ongeluk” presidentiële verslagen terecht zijn gekomen.

Carter, Reagan, Bush sr.

De 98-jarige president Jimmy Carter heeft de brief niet gekregen, omdat de wetgeving over het inleveren van presidentiële documenten tijdens zijn presidentschap nog niet gold. Carter tekende de Presidential Records Act, maar die is pas na zijn termijn van kracht geworden. De brief is wel gestuurd naar vertegenwoordigers van de overleden presidenten Ronald Reagan en George H.W. Bush.

Afgelopen week werden geheime documenten gevonden bij vicepresident Pence, nadat eerder al verslagen waren aangetroffen in de woning en het privékantoor van de huidige president Joe Biden, uit zijn tijd als vicepresident van Obama. Bij Trump deed de FBI zelfs een inval om de ruim driehonderd geheime documenten die hij mee naar huis nam weer in te nemen. Alle drie hebben nu ook de brief van het Nationaal Archief ontvangen om te controleren of er nog geheime documenten in hun huis liggen.