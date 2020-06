Drie doden bij steekpartij in Reading

Een traumahelikopter komt ter plaatse op een veld in Reading waar meerdere mensen zijn neergestoken. Ⓒ Twitter

READING - Bij een steekpartij in een park in de Engelse stad Reading zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Het gaat volgens Britse media om zeker vijf slachtoffers op wie is ingestoken. Er wordt gevreesd voor hun leven. Britse media sluiten een terreurdaad niet uit.