Meerdere gewonden bij steekpartij in Reading na protest

De politie heeft een verdachte gearresteerd. Mogelijk is iemand willekeurig op mensen gaan insteken. Het park is afgesloten. Een woordvoerder van de Britse politie roept op om weg te blijven.

Op sociale media gaan heftige beelden rond. Te zien is hoe de bebloede slachtoffers op het gras eerste hulp wordt geboden.

Reading ligt niet ver van Londen. De steekpartij was in het park Forbury Gardens, na een betoging tegen racisme en politiegeweld van Black Lives Matter. Het is onduidelijk of de steekpartij te maken heeft met de anti-racisme betoging.