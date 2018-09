Ruben (15) redt gevallen vrouw met rollator van aanstormende trein

De lichten knipperen, de bellen rinkelen en de spoorbomen komen al naar beneden. Een oud vrouwtje achter een rollator vol met boodschappen is halverwege de overweg en komt ten val; midden op het spoor. De sneltrein Apeldoorn – Deventer nadert in volle vaart. De vrouw probeert overeind te krabbelen, maar dat lukt niet. Een jochie bedenkt zich geen moment, gooit z’n fiets neer en stormt op de hulpeloze vrouw af.

’Ik blijf verstijfd staan’

Henk Breman ziet het allemaal voor z’n ogen gebeuren als hij begin deze week vanuit het centrum van het Gelderse Twello komt aanrijden en moet stoppen voor de spoorwegovergang Molenstraat.

“Ik zie dat die jongen onder de spoorboom doorgaat en naar de vrouw toeloopt. De trein nadert, ik spring uit m’n auto en schreeuw ‘de trein, de trein. De machinist claxonneert en ik blijf verstijfd staan als de sneltrein voorbij dendert. Het jochie en de vrouw worden door de trein aan mijn zicht onttrokken,” vertelt de Terborgenaar.

’Geen seconde later moeten zijn’

Bang om een enorme ravage en bloedbad aan te treffen aan de overzijde van het spoor, kan hij zijn geluk niet op; het jochie is er in een mum van tijd in geslaagd de oude vrouw weg te trekken voor de wielen van de aanstormende sneltrein. “Ik begon spontaan te applaudisseren voor het dappere jochie. Hij had het geen seconde later moeten doen, want dan hadden ze het alle twee niet overleefd”, is de stellige overtuiging van de ooggetuige.

Het jochie dat de heldenrol vervulde is de 15-jarige Ruben den Engelse uit Apeldoorn. Ook al stond de automobilist aan de overzijde van het spoor te juichen, Ruben blijft er vrij nuchter onder. “Pas achteraf is tot me doorgedrongen hoe gevaarlijk de reddingsactie is geweest. Als ik ietsje later was geweest, waren we alle twee door de trein gegrepen,” zegt de scholier van het OAC Oost in Twello.

’Vrouw had het zeker niet overleefd’

“Maar als ik was blijven staan”, zegt hij, “had de vrouw het zeker niet overleefd. Ze kon op eigen kracht niet overeind komen. Eerst heb ik geprobeerd haar omhoog te tillen, maar dat lukte niet. Vervolgens ben ik gehurkt gaan zitten, zodat ze mijn rug als steuntje kon gebruiken om te gaan staan. Gelukkig ging dat meteen goed en kon ik haar voor de trein wegduwen, terwijl ik zelf opzij ook sprong. Alle boodschappen lagen op de overweg. Alleen een pak melk heeft het niet gered.”

Ruben den Engelse heeft volgens ooggetuige Breman zijn leven geriskeerd om de bejaarde vrouw van een vreselijke dood te redden. Maar na het incident draaide de wereld gewoon door, alsof er niets gebeurd was. Bij politie, NS en ProRail is er geen melding van gemaakt. De onbekende vrouw vervolgde haar weg met rollator en boodschappen. En de jonge held fietste verder naar school. Hij heeft geen idee van wie hij het leven heeft gered. “Een vrouw van een jaar of tachtig,” zegt Ruben.