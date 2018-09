Componist Bernard van Beurden overleden

Van Beurdens oeuvre bestrijkt een breed terrein: van kamermuziek tot composities voor symfonieorkest en van balletmuziek tot opera's.

Conservatorium

De geboren Amsterdammer begon op zijn achtste met vioolspelen. Op elfjarige leeftijd schreef hij zijn eerste compositie voor viool en cello. Na zijn middelbare school studeerde hij viool en altviool aan het Conservatorium van Amsterdam.

Als docent was hij verbonden aan opleidingen voor muziek, theater en toneel in Amsterdam en aan het Rotterdams Conservatorium.

Vooral muziek voor theater speelde bij Van Beurden een belangrijke rol. Zo schreef hij muziek bij 21 toneelstukken, zeven muziektheaterstukken en drie opera’s. Ook maakte hij composities geïnspireerd door politieke en maatschappelijke thema's, zoals Soweto, Out of Europe, Grenzeloos en Poems of Guantànamo.

Componist

De componist was nog met muzikale projecten bezig. Op 21 oktober vindt in de Noorderkerk in Amsterdam de première plaats van zijn Via Dolorosa, een compositie voor gemengd koor, vrouwenkoor, saxofoonoctet, mezzosopraan, bariton en verteller.

Van Beurden werkte ook zeven jaar bij de radio als programmamaker. In 1978 won hij de door de Italiaanse omroep RAI georganiseerde internationale prijs Prix Italia voor zijn radiofonisch oratorium Bajesmaf. Zijn muziek wordt uitgevoerd in verschillende landen in de wereld en is ook verschenen op cd. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.