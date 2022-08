Nederlanders in Taiwan merken weinig van maatregelen China: ’Zet geen zoden aan de dijk’

Het Chinese Volksbevrijdingsleger is donderdag begonnen met militaire oefeningen rondom Taiwan. Deze zullen tot zeker zondag duren en vinden plaats in zes regio’s rondom het eiland. Pelosi was woensdag nauwelijks vertrokken of er vlogen 27 Chinese straaljagers richting het eiland. Volgens Taipei zijn 22 van deze vliegtuigen het Taiwanese luchtverdedigingszone ingevlogen.

Dat het Chinese leger militaire oefeningen rondom Taiwan houdt, noemt Heusdens voorspelbaar. Hij hoopt niet dat de Chinese provocaties zullen escaleren. „De hele wereld is afhankelijk van Taiwanese technologie. Als er wat gebeurt dan zet dat de wereld nog verder op zijn kop dan de aanval van Rusland op Oekraïne”, aldus Heusdens.

Volgens Heusdens is het bezoek van Pelosi eerder deze week het gesprek van de dag in Taipei. „Het leeft ontzettend. De jonge generatie is blij over het feit dat de VS zo open uitspreken steun betuigen. Negatieve reacties komen van oudere mensen”, vertelt hij.

Aardbeving

Naast militair machtsvertoon heeft China ook gereageerd door de import van citrusvruchten en visproducten uit Taiwan te blokkeren. Heusdens werkt in ontwikkeling en productie van elektronica en merkt in deze sector niets van de sancties. Al erkent de Nederlander wel dat dit anders is voor de voedselexport. „Die bedrijven hebben het lastig. Maar ja, als je als Taiwanees bedrijf nog steeds afhankelijk bent van China, moet je naar je bedrijf kijken. Het is zo voorspelbaar dat je speelbal wordt van Chinese blokkades”, meent Heusdens.

Landgenoot Maarten van Dam valt hem bij. „We zijn gewend aan de dreigingen richting Taiwan.” Van Dam is de voorzitter van de Belgisch-Nederlandse organisatie VNT Taiwan en leden hebben volgens hem goed contact met de overheden in Brussel en Den Haag. „We hebben satelliettelefoons, zodat als er wat gebeurd we de buitenwacht kunnen bereiken. We zijn goed voorbereid”, vertelt Van Dam.

Voorbereidingen voor een invasie vanuit Peking op Taiwan vergelijkt Van Dam met een aardbeving: „Als er een zware aardbeving komt, dan moet je hopen dat deze niet té zwaar is. Meer dan je ertegen voorbereiden kan je niet doen.”

Beide Nederlanders begrijpen dat de Amerikaanse toppoliticus een bliksembezoek aan Taiwan heeft gebracht. „Toen Pelosi dat heeft aangekondigd kon ze niet meer terug”, aldus Heusdens. „Als Taiwanees zou ik er minder vrolijk van worden als niemand tegen China zegt: houdt eens op met die territoriale claims”, vult Van Dam aan.