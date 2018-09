Limburgse bedevaartgangster spoorloos

Patelski werd afgelopen donderdag nog gezien in het Franse plaatsje Saint Jean de Port waar ze, voor zover bekend, uitcheckte in een hotel. Van hieruit zou ze naar het Spaanse Pamplona gaan lopen. Sindsdien is de Limburgse echter spoorloos verdwenen.

De politie in Zuid-Limburg, om precies te zijn het Basisteam Brunssum-Landgraaf, houdt zich met deze vermissingszaak bezig. ,,Misschien is er een familielid, vriend, of bekende die op dit moment de bedevaartroute naar Santiago de Compostela in Spanje loopt", doet de politie een oproep.

,,Heeft u snel contact met iemand die ook deze route loopt, en hebben zij Diny na donderdag 12 mei nog gezien? Dan willen wij graag dat deze mensen contact met ons opnemen."

