President Venezuela bedreigt fabriekseigenaren

Venezuela's president Nicolas Maduro. Ⓒ REUTERS

CARACAS - De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gedreigd met inbeslagname van fabrieken die niet meer in werking zijn. Bovendien wil hij de eigenaren van die fabrieken oppakken, meldt de BBC. Volgens Maduro is dit nodig om de productie weer op gang te brengen en zo de economische crisis in Venezuela tegen te gaan.