Haar gezicht betrok toen ik haar vertelde dat hij al getrouwd was

Ik had er eigenlijk een heel goed gevoel over en nam daarna de trein naar mijn oude woonplaats om mijn ouders op te zoeken. Mijn moeder zag er stralend en uitgerust uit. Het rook er naar Indisch eten; de vakantie had haar duidelijk goed gedaan. "We hebben een heerlijke reis gehad", zei ze. "Jammer dat je er niet bij was, maar ook wel fijn om twee weken ongestoord samen met pappa te kunnen zijn. Hij werkt echt veel te hard, vind ik."

FEEST

Ze vertelde dat ze had bedacht om een groot feest voor mijn vaders 60 verjaardag te geven. "Neem je dan die knappe man mee met wie je stond te zoenen op Schiphol? Ik wil hem wel beter leren kennen eigenlijk." Mijn gezicht betrok toen ik haar vertelde dat hij al getrouwd was. Dat van haar vervolgens ook. Sterker nog: ze keek woedend. "Je hebt toch gezien wat een ellendige periode je zus heeft doorgemaakt nadat ze ontdekte hoe ze was bedrogen? Sterker nog: ze is er nog steeds niet overheen. En jij doet bewust een andere vrouw dit verdriet aan?" Lees verder op VROUW.nl.

