Florida eerder bewoond dan gedacht

Dat valt op te maken uit stenen werktuigen en bewerkte dierenbotten die in Florida zijn gevonden. Onderzoekers hebben dat in het vakblad 'Science Advances' bekendgemaakt.

In een aardedonker 'sinkhole' in de bedding van een rivier in het noorden van Florida zijn onder meer een aangescherpt mes opgediept en bekraste skeletdelen van een mastodont, een prehistorische olifant, alsmede fossiele keutels. Koolstof 14-datering wees op een ouderdom van 14.550 jaar, schrijft teamleider Michael Waters van de A&M University uit Texas.

Archeologen gingen ervan uit dat mensen van de Cloviscultuur pas duizend jaar later als eersten in Florida neerstreken. De ontdekking van Waters en de zijnen is een nieuwe aanwijzing voor de theorie dat de eerste bewoners van Noord-Amerika vanuit Azië via de Beringzee binnen zijn gekomen en zich over het continent hebben verspreid.