Londense brug onneembaar obstakel

India Hale (r), hier met haar zusje Cosima, kan haar school aan de overkant niet meer bereiken. Ⓒ foto de telegraaf

Londen - Een brug is bedoeld om overzijden die elkaar vermijden weer buren te maken, zoals de dichter Nijhoff het zo mooi verwoordde. Maar niets is minder waar tussen de wijk Hammersmith, ten noorden van de Hammersmith Bridge over de Londense Theems, en Barnes aan de andere kant van de rivier. Auto’s mogen al meer dan een jaar niet over de brug. Sinds september geldt dat ook voor fietsers en voetgangers.