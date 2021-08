29-jarige automobilist uit Baarn overlijdt door botsing met boom

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend in alle vroegte. Een andere automobilist zag het ongeluk in zijn achteruitkijkspiegeltje gebeuren en heeft de hulpdiensten meteen gewaarschuwd. Hulp mocht echter niet meer baten voor de gecrashte Baarnaar.

De politie doet nog nader onderzoek, maar acht het het meest waarschijnlijk dat de Baarnaar door onbekende oorzaak van de weg is geraakt en bij het corrigeren aan de andere kant van de weg tegen een boom is geklapt. Niet te zeggen is of ooit meer duidelijkheid komt over de toedracht.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur ’s nachts halverwege de Zandheuvelweg tussen Baarn en Hilversum. De Baarnaar reed in de richting van Baarn. Vlak na de slinger in de weg na de toegangswegen naar zorgcentra Sherpa en Amerpoort (gezien vanuit Hilversum) ging het mis.

De politie heeft direct na het ongeluk de weg afgesloten voor bergingswerkzaamheden en onderzoek. Rond half negen ’s ochtends werd de Zandheuvelweg weer vrijgegeven. De Baarnse burgemeester Mark Röell is ter plaatse geweest om zich te laten informeren.