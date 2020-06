OM: 77-jarige Belg smokkelde ruim 3200 kilo cocaïne

Dat laat het Openbaar Ministerie weten na vragen hierover van De Telegraaf. De omvang van de smokkel is tot nu toe bewust stilgehouden. In april kwam een tip bij de krant binnen over zes tot acht containers met een recordhoeveelheid aan coke die door de vingers van de douane waren geglipt. Er ontstond grote paniek in de onderwereld toen de douane lucht kreeg van de smokkel en een container onderschepte.

Het OM bevestigde toen dat er een onderzoek was ingesteld naar de invoer van meerdere containers. Alleen de vangst van een container met 1400 kilo coke ter waarde van ruim 70 miljoen euro in het Brabantse Best werd toen bekendgemaakt.

In Best werd in april een container onderschept met daarin 1400 kilo cocaïne. Ⓒ Openbaar Ministerie

Justitie in Rotterdam laat nu weten dat de partij inderdaad veel groter was, namelijk ruim 3200 kilo. Het is nog niet duidelijk of alle containers zijn onderschept.

Arrestaties

Het onderzoek is gedaan door de politie in België en Nederland. Er zijn inmiddels twaalf verdachten in Nederland en België opgepakt. De politie hield een aantal van hen aan in en bij de loods in Best in april.

Woensdag werd een man van 43 jaar in Woerden gearresteerd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie, die wereldwijd opereerde. Hij bewoonde een villa van bijna 900.000 euro en is eerder veroordeeld voor witwassen. Hoofdverdachte is een Belg van 77 jaar uit Knokke-Heist.

’Onderwereldoorlog’

Sinds 1 januari is al zo’n 15 ton cocaïne onderschept die was binnengekomen via de Rotterdamse haven, zo blijkt uit een eigen inventarisatie van De Telegraaf. De vangsten hebben geleid tot flinke spanningen in de onderwereld. Zo wordt Rotterdam geteisterd door vele schietpartijen. Behalve enkele onderscheppingen leidde ook de diefstal van een zeer grote partij cocaïne tot de geweldsgolf. De Rotterdamse politie laat weten al deze scenario’s te kennen en te onderzoeken.

Diverse insiders bevestigen tegenover deze krant een ’onderwereldoorlog’ in Rotterdam naar aanleiding van het ’rippen’ en in beslag nemen van megapartijen cocaïne. „Het is ijzingwekkend hoe makkelijk naar geweld wordt gegrepen”, zegt een hooggeplaatste bron dicht bij het onderzoek.

„Er woeden enkele zeer zware conflicten, die vergelijkbaar zijn met wat zich enkele jaren geleden in Amsterdam afspeelde. Criminelen houden elkaar verantwoordelijk voor verdwenen partijen cocaïne. Als de geleden schade niet wordt vergoed, volgen liquidaties.”

’Waarschuwing’

Opvallend is ook dat sommige slachtoffers nog geen vooraanstaande rol in de onderwereld speelden, maar toch werden vermoord. „De moorden lijken ook een waarschuwing: wie de boel belazert of met de politie praat, gaat eraan”, zegt een ingewijde. „De politie zit erbovenop. Die heeft geen trek in chaos.”

Anders dan aan het begin van de geweldsgolf heeft de politie nu een sterke informatiepositie. Rechercheurs weten wat er speelt, onderkennen de spanningen en waarschuwen potentiële nieuwe doelwitten dat hun levens gevaar lopen.