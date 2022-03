Vijf gewonden bij woningbrand in Almere

De brand ontstond rond 04.30 uur en was na ongeveer een uur geblust. Naar de oorzaak van de brand, die is ontstaan op de benedenverdieping, wordt onderzoek gedaan. Een woordvoerder van Brandweer Flevoland vertelt tegen Omroep Flevoland dat het vuur was ontstaan op de benedenverdieping. Daarom hadden zij hulp van de brandweer nodig om via het raam of de trap uit huis te komen.