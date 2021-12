Recordaantal van 488 journalisten gevangengenomen; meesten zitten vast in China

Ⓒ Pixabay

PARIJS - Op dit moment zijn wereldwijd 488 journalisten gevangengenomen en dat is het hoogste aantal in ruim 25 jaar tijd, meldt de journalistieke organisatie Reporters without Borders (RSF). Dit jaar zijn er 46 journalisten om het leven gebracht, dat is het laagste aantal sinds de organisatie in 1995 begon met de jaarlijkse tellingen.