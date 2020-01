Coronavirus gelinkt aan fruitvleermuis

Op de vleermuizen wordt gejaagd door fruitboeren. En in sommigen gevallen wordt hun vlees ook gegeten door de mens. Onbekend is of vleermuisvlees werd verkocht op de markt in Wuhan, die wordt gezien als de bron van de verspreiding van het virus.

Het virus, dat zorgt voor problemen met de ademhaling, werd het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan. Het gemuteerde virus kan ook overspringen van mens tot mens.

Vleermuizen zijn al vaker aangewezen als dragers van ziekte veroorzakende virussen. Berucht is het ebolavirus dat werd aangetroffen in drie soorten vleermuizen. Ook het even beruchte Marburgvirus bleek in vleermuizen voor te komen. De vleermuizen zelf zijn alleen drager van het virus, maar worden daar zelf niet ziek van.

Het sars-virus daarentegen bleek voor te komen bij de civetkat.