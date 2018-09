Levenslang voor Brit met terreurplannen

De man, Junead Khan, had het gemunt op personeel van de Amerikaanse basis in Lakenheath in het graafschap Suffolk. Hij was geradicaliseerd en stond via internet in contact met een in Groot-Brittannië geboren strijder van Islamitische Staat (IS) in Syrië, die inmiddels is gesneuveld door een aanval met een onbemand vliegtuigje.

De politie arresteerde Khan in juli toen ze bij hem op bezoek gingen in het kader van een project tegen extremisme. Op zijn telefoon werden foto's ontdekt waarop hij in zijn slaapkamer poseerde met een IS-vlag die later op zolder werd teruggevonden. Op zijn computer vond de politie later instructies voor het maken van een bom.

De man zou van plan zijn geweest bij de basis een verkeersongeluk te veroorzaken en daarna de mensen die te hulp kwamen aan te vallen. Hij verdwijnt minimaal twaalf jaar achter de tralies en kan daarna proberen vervroegd vrij te komen.