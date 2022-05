Jongen (18) in Vught ontvoerd, volgende dag teruggevonden door agenten

De man zou donderdagavond zijn familie hebben laten weten dat hij tegen zijn zin meegenomen was in een auto, zo meldt de politie vrijdag. Hij zou ook bedreigd zijn met een vuurwapen. Rond 03.00 uur zou hij zijn afgezet bij een vakantiepark aan de Patrijslaan in Mierlo.

De politie kan verder niet veel meer kwijt over de toedracht of aanleiding van de zaak. Ze zoekt mensen die informatie hebben. In de zwarte auto zaten vermoedelijk drie mannen, mogelijk met een bivakmuts op.