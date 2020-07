Stint mag de weg nog niet op

De Stint, die inmiddels BSO Bus is genoemd, werd in 2018 verbannen van de weg na een dodelijk ongeluk in Oss. Daar botste in september van dat jaar een Stint met aan boord vijf kinderen op een trein. Vier kinderen overleden.

Van Nieuwenhuizen bepaalde al in april 2019 dat de Stint weer de weg op zou mogen na een nieuwe keuring, waarbij meer eisen gesteld zouden worden. De toetsen door RDW en TNO met positief resultaat afgerond, maar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Veiligheid (SVOW) heeft meer tijd nodig voor een risico-inventarisatie. Daarvoor moet eerst een nieuwe methodiek worden opgetuigd, en die is pas eind augustus klaar.

Overigens heeft de SVOW, zo meldt de brief, enkele ‘kritische kanttekeningen’ bij een veiligheidsrapport van het bedrijf achter de BSO Bus, Stintum. Dat paste de Stint op honderden onderdelen aan na het ongeluk.

Domper

De nieuwe vertraging is een domper voor Stintum, maar ook voor de kinderopvangsector. Die zou namelijk graag weer aan de slag willen met de elektrische bolderkar, omdat nu gewerkt moet worden met ingehuurde taxibusjes, bakfietsen en andere oplossingen. Vanuit de branche klinken regelmatig signalen dat dat de veiligheid niet ten goede komt.

Vorige week werd duidelijk dat de oorzaak van het fatale drama nooit duidelijk zal worden. Het Openbaar Ministerie meldde dat na bijna twee jaar onderzoek.