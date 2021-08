Nederlanders geëvacueerd om branden in Frankrijk: ’Spullen pakken en wegwezen’

Premium Columns

De vlammenzee is angstaanjagend

Een journalist is nooit helemaal op vakantie; je blijft altijd het nieuws volgen om eventueel de krant te bellen als er iets belangrijks is. Ik ben als altijd in de zomer in Careri, een dorpje in het zuiden van de Zuid-Italiaanse regio Calabria aan de voet van het Aspromontegebergte.