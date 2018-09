Staat brengt ASR naar de beurs

Het gaat om een zogeheten Intention to float (ITF), waartoe de beheerder van de aandelen van de verzekeringstak van het vroegere Fortis heeft besloten. Het gaat om NL Financial Investements (NLFI), het zelfstandige orgaan dat het kabinet adviseert over de strategie bij het beheer van de aandelen in financiële instellingen die sinds de crisis van 2008 in staatshanden zijn.

Dijsselbloem had eerder al de goedkeuring van de Kamer gekregen om ASR niet via een onderhandse verkoop, maar via een beursgang weer op eigen benen te laten staan. De afgelopen maanden hebben NLFI en ASR, in overleg met het ministerie van Financiën, de vereiste voorbereidingen getroffen om een beursgang vanaf het tweede kwartaal van 2016 mogelijk te maken.

Hiertoe moest aan drie voorwaarden voldaan worden. Zo moest de financiële sector voldoende stabiel zijn voor een verkoop, moest er voldoende interesse vanuit de markt zijn en moest ASR zelf klaar zijn voor een verkoop. Volgens het NLFI is gebleken dat aan deze voorwaarden voldaan wordt en daarom heeft het Dijsselbloem geadviseerd om met de daadwerkelijke verkoop van ASR te starten. „Ik onderschrijf dit advies”, aldus de minister.

„De komende periode vindt de zogenoemde Pre Deal Investor Education plaats. Dit houdt in dat de analisten van de ingehuurde zakenbanken hun visie op ASR met beleggers bespreken”, vervolgt hij. „De reactie van beleggers wordt meegewogen bij het bepalen van een bandbreedte van de prijs en bepaling van de omvang van de eerste plaatsing.”

Later zal een prospectus openbaar worden gemaakt, waarin alle informatie over ASR en de details van de beursgang, inclusief een prijsbandbreedte, zijn opgenomen. Op basis van het prospectus beoordelen kunnen beleggers of zij een order willen plaatsen.

Na de publicatie van de prospectus gaan de leden van de raad van bestuur van ASR de boer op, om beleggers te interesseren om een order plaatsen. Als dit allemaal achter de rug is, volgt de vaststelling van de prijs en de beursnotering, alsmede de omvang van de eerste plaatsing en toewijzing aan beleggers bepaald. Daarna kan de daadwerkelijke notering aan de beurs plaatsvinden, mogelijk nog vóór juli.

De beursgang kost 7,5 miljoen euro, die onder meer wordt uitgegeven aan juridisch advies en een vergoeding aan begeleidende zakenbanken.

De top van ASR ontvangt geen bonus naar aanleiding van (het succes) van de beursgang, zo heeft Dijsselbloem eerder al aan de Kamer laten weten.