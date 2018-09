Dijsselbloem: zoveel mogelijk terugverdienen

Op de dag van de notering zal pas blijken wat de prijs van het aandeel wordt, maar Dijsselbloem hoopt in elk geval "zoveel mogelijk terug te verdienen" van wat de nationalisatie van de verzekeraar heeft gekost. "Dat was heel duur voor de belastingbetaler."

Maar het effect is "pas duidelijk als het laatste aandeel is verkocht." De totale operatie kan wel tot drie jaar duren, schat de minister, de stap van vrijdag is pas het eerste deel.

ASR kwam in oktober 2008 in handen van de Staat door de nationalisatie van ABN AMRO en Fortis Nederland. ASR was daar de verzekeringspoot van. De Staat betaalde toen 3,6 miljard euro voor ASR.