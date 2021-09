China laat twee Canadezen vrij na deal over Huawei-topvrouw

Wanzhou werd verdacht van fraude en samenzwering en stond bijna drie jaar onder huisarrest in de Canadese stad Vancouver, maar keerde vrijdag terug naar China. Of Beijing en Ottawa een deal hebben gesloten over de vrijlatingen, is niet bekendgemaakt.

De Canadese zakenman Michael Spavor en zijn landgenoot Michael Kovrig werden kort na de detentie van Wanzhou in 2018 gearresteerd. Spavor werd vorige maand in China nog tot elf jaar cel veroordeeld.

Beijing bleef destijds volhouden dat de arrestatie van beide mannen niets te maken had met Wanzhou, maar Trudeau wilde daar niet aan en beschuldigde de Chinese overheid van „gijzeldiplomatie.” Ook zei hij dat het proces van zijn landgenoten niet voldeed aan internationale normen voor eerlijke rechtspraak.