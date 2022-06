Britten komen met wet om handelsregels Noord-Ierland op te heffen

Volgens het VK is dit een duurzame oplossing waarbij de belangrijkste problemen aangepakt worden, het goedevrijdagakkoord in stand blijft en de interne markt van de EU beschermd blijft. In de voorgestelde wet staat bijvoorbeeld dat door middel van verschillende kanalen een onderscheid kan worden gemaakt tussen goederen die binnen het Verenigd Koninkrijk verhandeld worden en goederen die aan de eisen van de Europese Unie moeten voldoen. Dat zou onnodige kosten en papierwerk schelen.

Belastingverlagingen

Bedrijven die goederen voor Noord-Ierland produceren zouden zelf mogen bepalen of ze aan de regels van het VK of de EU willen voldoen. Londen wil de bedrijven in Noord-Ierland dezelfde belastingverlagingen kunnen aanbieden als de bedrijven in de rest van het VK. Ten slotte willen de Britten dat handelsdisputen door een onafhankelijke rechtbank worden opgelost en niet door het Europees Hof.

Met de stappen legt Londen een bom onder het Brexit-akkoord. Dat werd door de regering van Boris Johnson zelf uitonderhandeld met de Europese Unie.

Brussel is dan ook niet blij met de eenzijdige acties van Londen. Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie, heeft gedreigd met juridische stappen. Ook de Ierse regering is bang voor veel nieuwe onzekerheden en stijgende spanningen in Ierland en Noord-Ierland.