Egypte zwijgt angstvallig over Nefertiti

Minister Mamdouh al-Damaty van Oudheden zei in november voor 90 procent zeker te zijn dat een scan van de tombe van Toetanchamon (die leefde in de 14e eeuw voor Christus) onbekende ruimten had aangetoond. Daar zouden behalve de overblijfselen van zijn (stief)moeder Nefertiti, allerlei waardevolle bezittingen kunnen liggen. Toetanchamon is niet zozeer als beroemd als farao, als wel bekend omdat zijn graf vrijwel ongeschonden is gevonden.

Een tweede scan, met radartechnologie, werd gemaakt. Maar over de resultaten ervan wordt niets bekendgemaakt. Het ministerie in Caïro zwijgt al tijden, meldt The Guardian. Historici en archeologen vrezen nu dat er geen geheime kamer bestaat.