Gebouw stort in na mogelijke explosie in Marseille

Reddingswerkers in Marseille. Ⓒ ANP / AFP

MARSEILLE - Een flatgebouw van vier verdiepingen in het centrum van Marseille is in de nacht van zaterdag op zondag ingestort. Daarbij raakten tenminste twee mensen gewond. Een brand hinderde reddingswerkers in hun zoektocht naar meer slachtoffers in het puin.