Politie bindt strijd aan met opvallend jonge drugsmaffia in Brabant: ’Geruisloos en veelzijdig’

Eindhoven - Exact twee jaar na de politieoperatie tegen de drugsbende van Martien R. uit Oss was het dinsdag opnieuw raak in de ’pillenschuur’ van Nederland. Met groot machtsvertoon voerde de politie een operatie uit tegen een Brabantse xtc-bende. De recherche had de organisatie een jaar op de korrel. „Het is geen typisch Brabants familienetwerk.” De synthetische drugsmaffia is flink gemoderniseerd en wat opvalt is de jonge leeftijd van de verdachten.