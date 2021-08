Vier mannen aangehouden voor geweld bij homo-ontmoetingsplaats

De drie verdachten werden donderdagavond na een melding van een mishandeling aan de Rustvenseweg aangehouden. De politie was daar al aanwezig om bezoekers van de ontmoetingsplaats te informeren en om preventief toezicht te houden. Na de melding van de mishandeling konden een 19-jarige man uit Berghem en twee 18-jarige mannen uit Herpen ter plekke worden aangehouden. In hun auto werden onder andere een ploertendoder, wapenstok, pepperspray en taser aangetroffen.

De politie heeft in de afgelopen maanden zo’n tien meldingen gekregen van anti-homogeweld bij de ontmoetingsplaats. Naar aanleiding van het onderzoek kon zaterdag een vierde verdachte worden aangehouden, een 19-jarige man uit Oss. De politie onderzoekt of de vier verdachten met eerdere geweldplegingen te maken hebben. Ze roept slachtoffers op zich, al dan niet anoniem, bij hen of bij Roze in Blauw (het politienetwerk voor de lhbti-gemeenschap) te melden.