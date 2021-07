Meisje (15) dat op zomerkamp meegesleurd werd door rivier is al 20 uur spoorloos

Het tienermeisje was op zomerkamp in een vakantiecentrum in Rendeux, een dorpje in de provincie Luxemburg. Ze is woensdagavond rond 18.30 uur uitgegleden, en werd meegesleurd door een rivier. „De kinderen waren buiten”, zegt een medewerkster van het vakantiecentrum CIRAC, waar de groep verbleef. „Naast ons verblijf stroomt een klein riviertje, een zijarm van de Ourthe. Woensdag is die rivier op tien minuten tijd plots enorm gaan stijgen.’

Het meisje was in de buurt van een brug, boven die rivier. „Ze is uitgegleden, en in het water beland. Ze is meteen meegezogen.”

De hulpdiensten zijn woensdagavond meteen naar haar beginnen te zoeken. „Tot de duisternis dat onmogelijk maakte”, zegt het vakantiecentrum.

„De zoekactie is op donderdagochtend hervat, maar de reddingsactie moest onderbroken worden door de weersomstandigheden”, zegt Sarah Pollet van het parket Luxemburg. „Zodra het mogelijk is, wordt er verder gezocht.”

„Hopen op de goede afloop”

Het meisje maakte deel uit van een groep van 30 Belgische en Nederlandse kinderen van de organisatie UWC Belgium. De internationale organisatie UWC heeft wereldwijd 18 middelbare scholen, voor leerlingen uit 150 landen. De organisatie wil vooral jongeren uit verschillende werelden en culturen bij elkaar brengen. Onder meer onze prinses Elisabeth ging in 2018 studeren aan een college van UWC in Wales.

„We hopen nog altijd op de goede afloop”, zegt woordvoerder Basiel Bogaerts van UWC Belgium. „Het gaat om een meisje dat in België woont.”

Debatten en theater

„Deze kinderen namen in Rendeux deel aan een ’short course’, een zomerkamp.” Volgens de website van UWC Belgium gaat het om een kamp van 10 tot 23 juli, in de Ardennen. Er nemen 30 kinderen aan deel, tussen 15 en 19 jaar oud. Ze nemen deel aan workshops, debatten, theater en spelletjes.

Door de coronapandemie konden dit jaar alleen kinderen deelnemen die in België wonen.

De overige kinderen krijgen bijstand van politie en slachtofferhulp. „Een aantal van de kinderen hebben aangegeven dat ze naar huis willen”, zegt Bogaerts. „We bekijken nu hoe het verder moet, en hoe de groep dit verwerkingsproces het best kan doormaken.”