Belgische politie faalde bij sluiting stations

Dat meldt CNN op gezag van verklaringen die zijn afgelegd tegenover een parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanslagen.

Het Federaal Crisiscentrum gaf even voor 09.00 uur in de ochtend van 22 maart de opdracht om het metronet en de voornaamste stations in Brussel te sluiten. Een kwartier later werd de email met die opdracht verstuurd, maar hij kwam vanwege de verkeerde adressering niet aan.

Nog eens vijf minuten later vond de aanslag op de metro bij station Maelbeek plaats. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven.