Kabinet zet streep door speciale lening om koophuizen te vergroenen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat aan de Tweede Kamer weten dat het plan te duur en te ingewikkeld is. De zogenoemde ’gebouwgebonden financiering’ vormde de fundering in het Klimaatakkoord om mensen met een koophuis over de streep te trekken om mee te doen aan de Haagse CO2-ambities.

Het kabinet wilde de wet aanpassen zodat de lening kan worden gekoppeld aan het huis. Bij de verkoop van het huis wordt de lening overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Iemand blijft dus niet betalen voor de investeringen in het huis zoals bij een normale lening.

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde eerder al voor hoge rentelasten. Voor de lening is er geen onderpand, zoals bij een hypotheek wel het geval is. Minister Ollongren geeft nu toe dat banken ’naar verwachting niet in staat zijn’ om de lening ’voldoende aantrekkelijk’ aan te bieden.

Het plan om de lening van eigenaar op eigenaar over te laten gaan stuitte op tal van juridische bezwaren. Ollongren gaat nog wel kijken of het Nationaal Warmtefonds -opgericht door het kabinet - een vorm van gebouwgebonden financiering kan ontwikkelen.

Het is niet de eerste tegenvaller voor het kabinet. De proef met aardgasvrije wijken verloopt zo matig dat de makers van het Klimaatakkoord inmiddels vinden dat het niet erg is als het CO2-doel op een andere manier wordt gehaald.