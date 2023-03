OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 396 van de invasie LIVE | NAVO noemt 'nucleaire' uitlatingen Rusland onverantwoordelijk

Kopieer naar clipboard

President Vladimir Poetin heeft gezegd dat zijn land tactische nucleaire wapens in het buurland Wit-Rusland wil plaatsen. Ⓒ ANP / Associated Press

De oorlog in Oekraïne duurt alweer ruim een jaar. Het verlies aan mensenlevens is groot. Op de grond wordt nog altijd hevig gevochten, vooral rond de vernietigde stad Bachmoet. Ook zijn er zorgen om de veiligheid van de kerncentrale in Zaporizja. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in dit liveblog.