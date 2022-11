Cuijk in shock over dood echtpaar (73 en 75): ’Zulke normale mensen’

De politie rukte met groot materieel uit. Ook werd een traumahelikopter ingezet, maar alle hulp kwam te laat. „Mijn ouders wonen hier en ik ben hier opgegroeid”, vertelt de verbijsterde Botan. „Ik kom hier nog dagelijks om mijn moeder te verzorgen. Ik kende deze mensen best goed. Samen met mijn ouders waren ze hier de oudste bewoners van deze huizenrij. Totaal normale mensen. Vriendelijk en hulpvaardig, nooit wat aan de hand.”

In de woning werd woensdagavond en donderdagochtend forensisch onderzoek gedaan. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor betrokkenheid van derden. „We hopen later vandaag met meer informatie te komen”, aldus een woordvoerster.

Gemengde wijk

De wijk Padbroek is in shock. Het is een gemengde wijk met seniorenwoningen, rijtjeshuizen en twee-onder-een-kaphuizen. Geen wijk met een heel afwijkende reputatie. In de buurt gaan inmiddels geruchten over zelfdoding van het echtpaar. De man zou zijn vrouw hebben gedood en daarna de hand aan zichzelf hebben geslagen. „Gisteravond hoorde ik dat al rondgaan”, vertelt een overbuurman. „Maar goed, niemand was daar binnen toen het gebeurde.”

Ook Botan zegt die verhalen te hebben gehoord. „Daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar eigenlijk kan ik me helemaal niet voorstellen wat er is gebeurd. Ze hadden een dochter en twee kleinkinderen, alles om voor te leven. Dit waren zulke normale mensen. Echt nooit iets vreemds aan gemerkt. Vorige week stond die mevrouw nog bij mijn moeder aan de deur. Ze hadden wat oud bestek over en ze vroeg of mijn moeder daarvan iets kon gebruiken. Zo waren ze. Mijn moeder is dan ook echt geshockeerd. Ik hoop dat snel duidelijk wordt wat er is gebeurd.”