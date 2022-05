Deze studie gaat Prinses Amalia doen: Politics, Psychology, Law and Economics

In het eerste jaar krijgen Amalia en haar studiegenoten vakken als ’recht en moraliteit’ en ’politiek, macht en bestuur’ en een seminar over mensenrechten. Een van de leerdoelen: ‘je eigen vooroordelen herkennen’, een trend die is overgewaaid vanuit Amerika en daar gaat over de omgang tussen blanke en zwarte inwoners. In het derde jaar mogen de studenten een half jaar naar het buitenland.

„Bij complexe maatschappelijke uitdagingen volstaat het vaak niet om er maar met één blik naar te kijken”, zegt decaan Radboud Winkels. „Kijk naar corona: als de politiek regels bedenkt om sociaal gedrag te veranderen, is alleen juridische kennis van de wet niet genoeg. Je moet ook weten over psychologie en over de economische consequenties. We proberen studenten te helpen om betere beslissingen te nemen.”

Van de 1700 aanmeldingen werden 220 studenten geaccepteerd, waarvan zo’n 30 procent Nederlands is. Prinses Amalia heeft net als iedereen de selectieprocedure doorlopen. Die bestaat uit drie rondes: de cijferlijsten inleveren (Amalia rondde vwo cum laude af), een geschreven opdracht maken en een sollicitatiegesprek met de toelatingscommissie.

Uiteindelijk kunnen studenten met een diploma in PPLE op zak overal terechtkomen, vertelt Winkels. ’We zijn nog een jonge studie, maar aan de stages zien we dat studenten bijvoorbeeld aan de slag gaan bij overheden, ambassades en ngo’s als Unicef en Amnesty. Een deel gaat naar advocatenkantoren of bij bedrijven werken als econoom.”

In een instructiefilmpje van de universiteit is de eerste vraag die studenten over Amalia’s studie beantwoorden: „Zijn PPLE-studenten nerds?” Gniffelend reageert een student: „We houden er hier van om te leren, ja. Als je dat een nerd wil noemen, doe dat dan maar.”