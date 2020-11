Na ophef over anti-homoverklaringen onderwijs: minister Slob bereid wet aan te passen

„Als er een verklaring wordt gevraagd om de seksuele identiteit van leerlingen af te wijzen gaat dat een brug te ver”, zegt Slob. „We gaan kijken of dat zo is, als het gaat om de verklaringen. Maar het is ook goed om te kijken wat er precies in die verklaringen staat. We gaan kijken hoe zich dat verhoudt tot wetgeving, zo nodig zullen we die aanpassen.”

Slob vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin zij afstand nemen van homoseksualiteit. Maar scholen hebben die grondwettelijke vrijheid, zegt hij. De minister reageert daarmee op de ophef die is ontstaan na een debat over burgerschapsonderwijs met de Tweede Kamer maandag.

Aanvaring

Slob kwam toen in aanvaring met de Kamer over reformatorische scholen zoals het Van Lodenstein College. Die school weigert leerlingen als hun ouders geen 'identiteitsverklaring' ondertekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is hierop tegen en wil dat scholen daarmee stoppen. Slob zegt een motie die daartoe oproept niet te kunnen uitvoeren, omdat het een grondwetswijziging vraagt.

De minister erkende in het debat dat er ’een spanning’ is tussen verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van onderwijs en het verbod op discriminatie. Dinsdag blijft de minister erbij dat iedere leerling veilig uit de kast moet komen, maar dat scholen tegelijkertijd ’de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen’. De minister zegt nu ’tijd’ nodig te hebben om naar de feiten te kijken.